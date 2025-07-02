حمو بيكا يرد على مطالب إعتزاله الغناء في "أقرب فرصة"

كتب- مصطفى حمزة:

تعرض مؤدي أغاني المهرجانات حمو بيكا، لانتقادات وصلت إلى حد مطالبته بالاعتزال، عقب إعلانه حذف أغاني المطرب الراحل أحمد عامر.

وقامت الصفحة الرسمية لمؤدي أغاني المهرجانات، بنشر بيان جاء فيه: "تم حذف جميع أغاني أخويا أحمد عامر من على قناتي، ربنا يرحمك ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته ".

وتابع: "نتمنى من كل أصحاب شركات الإنتاج وكل حد عمل ديو مع أحمد يمسح الأغاني بتاعته وربنا يرحمنا برحمته الواسعه ويغفر لنا جميعا ".

وتوالت التعليقات من رواد الصفحة، ومنها ،" ما تبطل إنت أغاني وتمسح أغانيك"، وعلق آخر: "طب ما تعمل بكده وإنت لسه قدامك فرصة ترجع من الطريق بتاعك".

ورد حمو بيكا على التعليقات قائلا: "في أقرب فرصة بإذن الله.. الصبر".

ورحل عن عالمنا المطرب أحمد عامر، فجر اليوم الأربعاء، إثر معاناته من أزمة قلبية.