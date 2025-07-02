شحتة كاريكا يحذف جميع أغاني المطرب الراحل أحمد عامر

كتبت- سهيلة أسامة:

أعلن المطرب الشعبي شحتة كاريكا، حذف جميع أغاني الفنان الراحل أحمد عامر من قناته الرسمية على موقع "يوتيوب".

وكتب "كاريكا" عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "تم حذف جميع أغاني أخويا أحمد عامر من على قناتي، ربنا يرحمك ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته".

وأضاف: "ونتمنى من كل أصحاب شركات الإنتاج، وكل من عمل دويتو مع أحمد، يمسح الأغاني بتاعته، وربنا يرحمنا برحمته الواسعة ويغفر لنا جميعًا".

وكان المطرب رضا البحراوي أعلن خبر الوفاة في الساعات الأولى من صباح اليوم، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أخويا أحمد عامر في ذمة الله. اللهم اغفر له وارحمه، وأسكنه فسيح جناتك، اللهم آمين يا رب العالمين."

يُذكر أن أحمد عامر يعد من أبرز الأصوات الشعبية في الساحة الفنية، وله عدد من الأغاني التي حققت نسب مشاهدة مرتفعة على منصات التواصل الاجتماعي.

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