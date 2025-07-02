مدين يوجه رسالة دعم لشيرين عبدالوهاب: "هي حالة استثنائية"

كتبت- سهيلة أسامة:

وجه الملحن الموسيقي مدين رسالة دعم للفنانة شيرين عبد الوهاب، من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".

ونشر مدين مقطع فيديو من أحد الحفلات القديمة لشيرين، وعلّق: "هي مش بس ميجا ستار، دي جمعتني بيها نجاحات كتير الحمد لله.. هي حالة استثنائية بمشاعرها، بشقاوتها، بإحساسها، وبصوتها اللي كلنا بنعشقه ونستناه دايمًا".

يُذكر أن مدين لحّن العديد من الأغاني المميزة لشيرين عبد الوهاب، من أبرزها: "كلام عينيه"، التي حققت نجاحًا كبيرًا وتصدرت قوائم "بيلبورد" العربية لعدة أسابيع، و"ما زال عالبال"، و"يا بتفكر يا بتحس"، و"نساي"، و"مش عايزة غيرك"، "كلها غيرانة"، وغيرها.

https://www.instagram.com/reel/DLmrU6CInf9/?utm_source=ig_web_copy_link

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