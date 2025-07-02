أول تعليق من نقابة الموسيقيين بعد تأجيل جنازة أحمد عامر

كتب-مصطفى حمزة:

كشفت نقابة المهن الموسيقية، موقفها من تأجيل دفن جثمان المطرب الشعبى أحمد عامر، والذي كان من المقرر أن يتم عقب صلاة الظهر اليوم الأربعاء.

وقال مصدر في النقابة، في تصريح خاص لـ"مصراوي": "النقابة تتابع الموقف، وفي انتظار تقرير الطب الشرعي، وصدور التصريح الخاص بالدفن، قبل تحديد موعد صلاة الجنازة".

وتابع: "الجثمان، مازال في مسجد الحريري في سمنود، بجوار منزل المطرب الراحل".

ونعت النقابة في بيان لها المطرب الراحل: "تتقدم النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرة الفنان الراحل، داعيين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وعانى المطرب الراحل أحمد عامر قبل وفاته من أزمة صحية، حيث أعلنت الصفحة الرسمية له على صفحة التواصل الاجتماعي الفيس بوك قبل وفاته بساعتين وقالت بنعتذر عن العمل لظروف صحية لحد ما النجم يقوم بالسلامة دعواتكم بالشفاء العاجل.