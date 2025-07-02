صابر الرباعي يُشيد بعودة فضل شاكر ويدعو لدعم شيرين عبد الوهاب (فيديو)

كتبت- سهيلة أسامة:

قال الفنان صابر الرباعي، خلال لقائه في برنامج "ET بالعربي"، إن عودة الفنان فضل شاكر إلى الساحة الغنائية تمثل إضافة كبيرة.

وأضاف الرباعي: "فضل غاب لفترة طويلة، وعودته أسعدتنا جميعًا، علاقتي به قديمة، ووجوده الآن هو استعادة لبريق فنان كنا في حاجة له، صوته مليء بالإحساس".

وعن الانتقادات التي تعرضت لها الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد حفلها الأخير، قال الرباعي: "لازم نفهمها ونسيبها على طبيعتها، لأنها إنسانة تلقائية جدًا ومحترمة جدًا. شيرين تستحق التعافي من فترة صعبة مرت بها، وكلنا مستعدين نستقبلها".

يُذكر أن الفنان صابر الرباعي يستعد لإحياء حفل غنائي يوم 2 أغسطس المقبل في تونس، ضمن فعاليات مهرجان الحمامات الدولي.

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