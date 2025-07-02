بعد وفاته.. معلومات عن المطرب الشعبي الراحل أحمد عامر

كتبت - نوران أسامة:

رحل عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء المطرب الشعبي أحمد عامر.

وأعلن خبر الوفاة المطرب رضا البحراوي عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أخويا أحمد عامر في ذمة الله. اللهم اغفر له وارحمه، وأسكنه فسيح جناتك، اللهم آمين يا رب العالمين".

وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات عن المطرب الراحل أحمد عامر:

- وُلد في مدينة سمنود بمحافظة الغربية.

- بدأ مشواره الفني من خلال إحياء حفلات الزفاف في مدينة المنصورة.

- اشتهر بتقديم عدد من الأغاني من بينها: "غلطان في غيرتي عارف" (للفنان إيهاب توفيق).

- قدّم عددًا من الأغنيات التي لاقت رواجًا على مواقع التواصل، منها: "الحفلة"، "لمين هحكي"، "دنيا تريندات"، "قصر العويل"، "سيبوني في حالي"، "واقف ثابت"، "صحبة بمليون وش"، و"سكة ودوغري".

- تعاون في عدة "ديوهات" مع عدد من مطربي المهرجانات، أبرزهم: حمو بيكا، رمضان البرنس، محمد بيكا، وعبد السلام.

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