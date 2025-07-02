نقابة المهن الموسيقية تنعى المطرب الراحل أحمد عامر

كتب-مصطفى حمزة:

نعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، المطرب الشعبي أحمد عامر الذي رحل عن عالمنا فجر اليوم الأربعاء.

وقالت النقابة في بيان لها: "تتقدم النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرة الفنان الراحل، داعيين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وكتب الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية على صفحة التواصل الاجتماعي الفيس بوك إنا لله وإنا إليه راچعون توفى إلى رحمة الله الشاب الخلوق المحترم الفنان أحمد عامر، الله يرحمك ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته ربنا يصبر أهلك وأسرتك .

وعانى المطرب الراحل أحمد عامر قبل وفاته من أزمة صحية، حيث أعلنت الصفحة الرسمية له على صفحة التواصل الاجتماعي الفيس بوك قبل وفاته بساعتين وقالت بنعتذر عن العمل لظروف صحية لحد ما النجم يقوم بالسلامة دعواتكم بالشفاء العاجل.