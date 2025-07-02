"بنتكم اعذروها".. فضل شاكر يوجه رسالة دعم لـ شيرين عبدالوهاب

كتبت- نوران أسامة:

وجه الفنان فضل شاكر رسالة دعم للفنانة شيرين عبد الوهاب، بعد الانتقادات التي تعرضت لها عقب حفلها الأخير في مهرجان "موازين" بالمغرب.

ونشر "شاكر" صورة تجمعه بشيرين، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلق قائلًا: "شيرين.. كلنا منحبك، وكلنا حدك، ومارح نتركك، جمهور المغرب العريق والكبير والذواق، أنتم أهل الفن والكرم".

وأضاف: "شيرين بنتكم، اعذروها على التقصير بسبب الأزمات الصحية والنفسية التي تمر بها، ومهرجان موازين وجمهوره جمهور محب وداعم".

وشهد حفل الفنانة شيرين عبد الوهاب انتقادات من قبل البعض عقب استخدامها تقنية الـ "البلاي باك"، إذ أوضح المقربون منها مرورها بوعكة صحية، وأنها خالفت أوامر الطبيب المعالج لها حرصا منها على مقابلة جمهورها ومحبيها وسط رسائل دعم من قبل العديد من أبرز نجوم الوسط الفني والغنائي.

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