عمرو دياب في مواجهة محمد منير تفاصيل منافسة 4 نجوم على طرح أغانيهم غدا

كتب-مصطفى حمزة:



أشعل النجم عمرو دياب، سباق طرح ألبومات موسم الصيف، مع إعلانه عن قرب طرح أولى أغاني ألبومه "ابتدينا".



ونشر النجم عمرو دياب، بوستر أغنية "ابتدينا"، مصحوبا بتعليق: "24 ساعة على الذهاب"، في إشارة إلى طرحها غدا الخميس، الموافق 3 يوليو.

وتشهد "ابتدينا"، التعاون الأول بين عمرو دياب، وشركة سوني ميوزيك، بالإضافة إلى عودته للتعاون مع الملحن عمرو مصطفى، والأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين، وتوزيع عادل حقي، وميكس و ماستر أمير محروس.



ويدخل عمرو المنافسة مع صديقه النجم محمد منير، إذ كشفت شركة روتانا، عن طرح ثاني أغاني ألبوم الكينج، أيضا غدا الخميس.



وأعلنت المطربة أصالة، عن طرح ألبومها الغنائي "ضريبة البعد"، والذي يضم 11 أغنية، في نفس اليوم الموافق 3 يوليو.



وتقدم في ألبومها 3 أغاني من كلمات الشاعرة منة القيعي، وهي: (كلام فارغ، حبه حبه، جرسة إيه دي).



وضمت أصالة إلى ألبومها، أغنية "أحبك أكرهك" من كلمات الشاعر الراحل ناصر الجيل، وألحان محمود خيامي، وتوزيع محمد مصطفى.



وتعاونت المطربة مع الشعراء، أحمد المالكي في "أنا هنساك"، ومحمد كلازا " مش وحشة"، ومصطفى حدوتة "عندي اكتفاء"، وعليم "ماوحشتكش"، و"المال السايب"، وإسلام جريني "العنب الساقع".



وعلى مستوى الملحنين، والموزعين تعاونت المطربة أصالة، مع تامر عاشور، إيهاب عبدالواحد، مصطفى العسال، ومحمد عبد المجيد، عمرو الشاذلي، محمد مصطفى، وليد العطار، جابر جمال، إسلام رفعت، هشام البنا، يوسف حسين.



المطربة أصالة، تقدم ألبومها تحت إشراف زوجها الشاعر فائق حسن، والمنتج الفني أشرف سالم.



ومن جانبها تستعد المطربة كارمن سليمان، لطرح أول أغاني ألبومها الجديد، وهو بعنوان "أصح غلطة"، ومن إنتاج زوجها المنتج مصطفى جاد.



وتقوم كارمن بطرح أول أغاني الألبوم، أيضا غدا الخميس ، الموافق 3 يوليو.



وتقدم في الألبوم، من كلمات الشاعر أحمد المالكي 3 أغاني، وهي الأغنية الرئيسية أصح غلطة، وعمر تاني، صعبتها ع اللي بعدي، ومن كلمات وألحان عزيز الشافعي، تقدم إنت وبس، وحب إيه يا حسرة، ومن كلمات وألحان كريم نيازي "يا زعلانين".



وتعاونت مع الشاعرة سارة فرج في أغنية بعنوان "فيك حيل تكدب"، والشعراء عمرو المصري في "طبطب عليا"، وعمر عبده علي " أناني إنت"، وأحمد سرور "الدنيا رايقة".



وقامت كارمن بالتعاون مع الملحنين والموزعين، محمد مدين، كريم نيازي، أدهم الجزار، عمرو الخضري، توما، وأسامة الهندي، وعمرو الشاذلي، وكذلك زوجها ومنتج الألبوم الملحن مصطفى جاد.







