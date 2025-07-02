عمرو دياب يكشف موعد طرح أغنيته الجديدة "ابتدينا"

كتبت- سهيلة أسامة:

كشف الفنان عمرو دياب عن موعد طرح أحدث أعماله الغنائية، والتي تحمل عنوان "ابتدينا"، والمقرر طرحها غدًا الخميس عبر جميع المنصات الموسيقية.

وروج "دياب" للأغنية من خلال نشر البوستر الدعائي الخاص بها عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، وعلّق: "باقي 24 ساعة".

وتشهد الأغنية عودة التعاون بين عمرو دياب والملحن عمرو مصطفى، وذلك بعد إعلان الأخير عن خضوعه مؤخرًا لجراحة استئصال ورم سرطاني.

الأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع عادل حقي، ومكس وماستر أمير محروس، ومن إنتاج شركة "سوني" العالمية، في أول تعاون بينها وبين "الهضبة".

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