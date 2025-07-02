بسنت شوقي تنشر صورًا جديدة من رحلتها إلى أثينا

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة بسنت شوقي جمهورها صورًا جديدة من رحلتها إلى مدينة أثينا.

ونشرت بسنت الصور عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة صيفية جريئة، مرتدية فستانًا قصيرًا باللون الأخضر.

ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من متابعيها، وجاءت التعليقات كالتالي: "بموت فيكي"، "طعمة ولذيذة"، "فظيعة"، "أجمل بسبوسة"، "هو فيه عسل كده؟"، "تحفة"، "صباح الجمال".

يُذكر أن، بسنت شوقي شاركت في الموسم الرمضاني لعام 2025 بمسلسل وتقابل حبيب، من تأليف عمرو محمود ياسين، وبطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، صلاح عبدالله، محمود عمرو ياسين، والعمل من إخراج محمد الخبيري.

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