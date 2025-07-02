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تامر حسني يطلب الدعاء للمطرب الراحل أحمد عامر

02:01 م الأربعاء 02 يوليه 2025

احمد عامر

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كتبت- نوران أسامة:

نعى الفنان تامر حسني المطرب الشعبي أحمد عامر، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء.

ونشر تامر صورة للراحل عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "الله يرحمه ويحسن إليه ويصبر أهله، نسألكم الفاتحة والدعاء له بالرحمة".

وكان المطرب رضا البحراوي أعلن خبر الوفاة عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إذ كتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. أخويا أحمد عامر في ذمة الله، اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جناتك. اللهم آمين يا رب العالمين".

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