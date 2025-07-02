"صوت مصر".. قصة اللقب الذي أشعل النزاع بين أنغام وشيرين عبدالوهاب

كتب-مصطفى حمزة:

دخلت المطربة أنغام، قوائم الأكثر رواجا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب حديثها عن التعليقات التي تطاردها بدعوى تدبيرها مؤامرة ضد المطربة شيرين عبدالوهاب.

وتحدثت المطربة، في مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، عن الإتهامات التي تطاردها عبر مواقع التواصل، خاصة مع الهجوم الذي تعرضت له المطربة شيرين عبدالوهاب، عقب حفلها في مهرجان موازين.

وقالت أنغام: "أنا تحملت سنين فاتوا، والـ 4 سنين اللي فاتوا طول الوقت كان في تلقيح كلام عليّا حتى منها هي شخصيًا ولم أعلق على كلامها".

وتابعت: "زعلت بيني وبين نفسي وعذرتها كتير وقفلت الموضوع تمامًا، إنما نوصل كمان إن بنوجه الجمهور والرأي العام إن أنغام بتاعت مؤامرات وإنها بتشن حملات على زميلة ونشيطنها".

وردا عل سؤال لميس الحديدي : "تفتكري هي اللي وراء ده؟"، أجابت أنغام: "أنا ما مقدرش اتهمها إنما في بعض اللي حواليها بيقولوا الكلام ده وبيوجهوا الناس لده، وده حرام وظلم وعيب، ومش هقولك إني أكبر من كدا وهي أكبر من كده، وعيب حتى الضغينة اللي عمالين تزرعوها بيني وبينها".

وأضافت: "لو هي عندها فكرة صغيرة أنتم كبرتوها في دماغها، اللي حواليها المنتفعين حبها بطريقتك وشجعها بطريقتك واتمصلح عليها بطريقتك، لكن ملكش دعوة بيا".

وفي رسالة إلى جمهورها، قالت: "عايزة من الناس اللي بتحبني مايحطونيش في مقارنة مع حد، اللي يحبني يحبني لا يحطني في مقارنة لا يقول دي عملت ولا معملتش ولا يقارني بحد ولا يقارن حد بيا ولا يقلل من حد لصالحي".

واستكملت: "إيه علاقتي أنا باللي حصل مع شيرين في الحفلة، أنا مالي، ودا مش أول مرة وأنا طول الوقت على مدار 4 سنين" تلقيح منها شخصيا" زعلت وعذرتها كتير وقافله الموضوع كتير ، لكن لما توصل الحكاية إنها تطلعني بتاعت مؤامرات دا ظلم وحرام وعيب أنا أكبر من كده وهي أكبر من كده "المنتفعين اللي حوليها كبروا الفكرة جواها".

أنغام عن أزمتها مع شيرين عبد الوهاب

وزادت سخونة التعليقات عن وجود نزاع بين المطربات أنغام وشيرين عبدالوهاب، خلال العامين الماضيين، وتحديدا مع بداية ظهور سؤال من هي صوت مصر؟، وهو ما نرصده في التقرير التالي.

ليلة صوت مصر

قدمت المطربة أنغام، في مارس 2023، حفل ضمن فعاليات موسم الرياض تحت عنوان "ليلة صوت مصر"، وكان عنوان الحفل بمثابة إعلان أن هذا اللقب أصبح مرتبطًا بها.

وأحيت أنغام، في أغسطس من نفس العام، حفل آخر في مدينة العلمين بنفس الشعار، مما زاد من تعزيز ارتباط اسمها بلقب "صوت مصر".

حفل ليلة صوت مصر

نعم ونص

المطربة شيرين عبد الوهاب، أثارت الجدل، في مايو 2023، مع تباين التصريحات التي أدلت بها، عن لقب "صوت مصر".

وخلال ظهورها في برنامج "كاربول كاريوكي بالعربي"، أجابت على سؤال :"هل أنت الوحيدة التي تستحق هذا اللقب"، وقالت: "نعم ونص".

شيرين عبد الوهاب الوحيدة التي تستحق اللقب

كلنا أصوات مصر

وتحدثت شيرين عبد الوهاب، في لقاء مع برنامج " et بالعربي"، وقالت: "كلنا أصوات مصر، كلنا أصوات العرب، كل واحد فينا شايل اسم بلده على كتفه لما يكون في أي مكان".

وتابعت شيرين: "مصر أكبر من أن يكون لها صوت واحد".

وفي تعليقها على الجدل المثار حول وجود منافسة على اللقب بينها وبين الفنانة أنغام، قالت: "ما قصدتش ده خالص".

تعليقات شيرين عبد الوهاب

♨️ من بعد حفل ناجح ومميز في موسم جدة👌 شيرين تبكي في لقائها مع ET بالعربي، وتضع حدًّا للجدل الذي أثير بين جمهورها وجمهور أنغام بعد تصريحها أنها الأحق بلقب #صوت_مصر... تابعوا تصريحاتها في التقرير 👇https://t.co/RWg5HIkGt8 pic.twitter.com/X0Esofvvw6 — ET بالعربي (@ETbilArabi) May 29, 2023

شكرًا يا بنت الأصول

قامت المطربة شيرين عبد الوهاب، في أغسطس 2023، وخلال مشاركتها في حفل "ليلة الدموع" بجدة، بتوجيه رسالة شكر إلى المطربة أنغام قائلة: "شكرًا يا بنت الأصول، كتر خيرك".

شيرين عبد الوهاب توجه رسالة إلى انغام

تيجي نسيب

طرحت المطربة أنغام، في يوليو 2024، ألبومها "تيجي نسيب" والذي يعد أول ألبومات شركتها الخاصة، والتي حملت اسم "صوت مصر"، بعد فترة من الجدل، الذي أثاره النزاع حول اللقب، وهل الأجدر به أنغام أم المطربة شيرين عبد الوهاب؟.

وقامت المطربة، بتقديم مختلف حملاتها في مصر و العالم العربي، مسبوقا باللقب المتنازع عليه.