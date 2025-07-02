أحمد شيبة ينعى الراحل أحمد عامر

كتبت- نوران أسامة:

نعى المطرب الشعبي أحمد شيبة الفنان أحمد عامر، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء.

ونشر "شيبة" صورة للراحل عبر حسابه الخاص على موقع "إنستجرام"، وعلّق قائلًا: "البقاء لله والدوام لله في وفاة أخويا وصاحبي الغالي أحمد عامر.. ربنا يرحمه ويصبر أهله يارب، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وأعلن خبر الوفاة أعلن المطرب رضا البحراوي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

وكتب المطرب رضا البحراوي على صفحته الشخصية "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون أخويا أحمد عامر فى ذمة الله، اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جنانه اللهم آمين يا رب العالمين".

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