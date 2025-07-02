نجوم الأغنية الشعبية يحذفون أغاني أحمد عامر حدادًا على وفاته

كتبت- سهيلة أسامة:

حرص عدد من نجوم الأغنية الشعبية على حذف جميع أغاني المطرب الراحل أحمد عامر من حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما أقدم بعضهم على إلغاء الحفلات حدادًا عليه، كما تم إغلاق صفحات الفنان الراحل على مواقع التواصل الاجتماعي، استجابة لمطالبات جمهوره بحذف أغانيه.

وجاء من بينهم:

حمو بيكا

أعلن الفنان حمو بيكا حذف جميع أغاني أحمد عامر من قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، وكتب عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "تم حذف جميع أغاني أخويا أحمد عامر من على قناتي، ربنا يرحمك ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته".

وأضاف: "ونتمنى من كل أصحاب شركات الإنتاج، وكل حد عمل ديو مع أحمد، إنه يمسح الأغاني الخاصة بيه، ربنا يرحمنا برحمته الواسعة ويغفر لنا جميعًا".

رضا البحراوي

نعى المطرب رضا البحراوي صديقه الراحل، وكتب عبر صفحته على "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، بقلوب موجوعة ومليانة حزن، بنعي أخويا وصديقي الفنان أحمد عامر، اللي فارقنا النهاردة وسبنا في وجع كبير ما يتوصفش".

وتابع: "وبسبب الخبر الأليم ده، تم إلغاء كل حفلاتي في الساحل الشمالي، وكمان كل الأفراح اللي كنت مرتبط بيها خلال الفترة الجاية، حدادًا على روح أخويا أحمد عامر".

سلطان الشن

أعلن المنتج سلطان الشن حذف جميع أغاني أحمد عامر من قناته، وكتب: "تم حذف جميع أغاني الفنان رحمه الله عليه أحمد عامر من على قناة سلطان الشن، ونتمنى من الله المغفرة وأن يسكنه فسيح جناته".

وكان المطرب رضا البحراوي أعلن خبر الوفاة في الساعات الأولى من صباح اليوم، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أخويا أحمد عامر في ذمة الله. اللهم اغفر له وارحمه، وأسكنه فسيح جناتك، اللهم آمين يا رب العالمين."

يُذكر أن أحمد عامر يعد من أبرز الأصوات الشعبية في الساحة الفنية، وله عدد من الأغاني التي حققت نسب مشاهدة مرتفعة على منصات التواصل الاجتماعي.

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