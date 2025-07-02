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حمو بيكا يحذف جميع أغاني أحمد عامر من قناته: "ربنا يرحمك ويغفرلك"

12:46 م الأربعاء 02 يوليه 2025

حمو بيكا

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كتبت- نوران أسامة:

أعلن الفنان حمو بيكا عن حذف جميع أغاني المطرب الراحل أحمد عامر من قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، وذلك بعد وفاته.

وكتب "بيكا" عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "تم حذف جميع أغاني أخويا أحمد عامر من على قناتي، ربنا يرحمك ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته".

وتابع: "ونتمنى من كل أصحاب شركات الإنتاج، وكل حد عمل ديو مع أحمد، إنه يمسح الأغاني الخاصة بيه. ربنا يرحمنا برحمته الواسعة ويغفر لنا جميعًا".

وأعلن خبر الوفاة أعلن المطرب رضا البحراوي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

وكتب المطرب رضا البحراوي على صفحته الشخصية "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون أخويا أحمد عامر فى ذمة الله، اللهم اغفر له وارحمه وأسكنكه فسيح جنانه اللهم آمين يا رب العالمين".

حمو-بيكا

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