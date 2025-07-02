حسن شاكوش ينعى أحمد عامر: "هتوحشني أوي يا أخويا"

كتبت- سهيلة أسامة:

نعى مطرب المهرجانات حسن شاكوش المطرب الشعبي الراحل أحمد عامر، الذي وافته المنية صباح اليوم الأربعاء، الموافق 2 يوليو.

ونشر شاكوش صورة أرشيفية للراحل عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّق: "أخويا أحمد عامر في ذمة الله، هتوحشني أوي يا أخويا... إنا لله وإنا إليه راجعون. برجاء الدعاء لأخونا بالرحمة والمغفرة".

وكان المطرب رضا البحراوي أعلن خبر الوفاة في الساعات الأولى من صباح اليوم، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أخويا أحمد عامر في ذمة الله. اللهم اغفر له وارحمه، وأسكنه فسيح جناتك، اللهم آمين يا رب العالمين."

يُذكر أن أحمد عامر يعد من أبرز الأصوات الشعبية في الساحة الفنية، وله عدد من الأغاني التي حققت نسب مشاهدة مرتفعة على منصات التواصل الاجتماعي.

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