إعلان

بالصور.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في والدة الفنان هشام إسماعيل

12:19 م الأربعاء 02 يوليو 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    ميدو عادل ونيا عبد العزيز من عزاء والدة الفنان هشام إسماعيل
  • عرض 5 صورة
    هشام إسماعيل من عزاء والدته
  • عرض 5 صورة
    من عزاء والدة الفنان هشام إسماعيل
  • عرض 5 صورة
    المخرج خالد جلال من عزاء والدة الفنا هشام إسماعيل
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- نوران أسامة:

استقبل الفنان هشام إسماعيل عزاء والدته، مساء أمس الثلاثاء، بمسجد الحامدية الشاذلية في منطقة المهندسين.

وشهد العزاء حضور عدد من نجوم الفن والإعلام، كان من بينهم: المخرج خالد جلال، الفنانة سيمون، دنيا عبد العزيز، ميدو عادل، حازم إمام، سامي مغاوري، أيمن سلامة، وغيرهم.

وكان الفنان حمزة العلي أعلن خبر الوفاة عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، وكتب: "البقاء لله.. توفيت والدة أخي وصديقي الفنان هشام إسماعيل، رحمها الله وأسكنها الفردوس الأعلى."

اقرأ أيضًا:

رضا البحراوي يعلن إلغاء حفلاته حدادا على أحمد عامر

الفنان رضا البحراوى يُعلن وفاة المطرب أحمد عامر

"أتمنى ترجع أقوى".. هاني فرحات يوجه رسالة إلى شيرين عبد الوهاب

هشام إسماعيل مسجد الحامدية الشاذلية المهندسين سيمون
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

النواب يرفض حذف مادة إنهاء عقود الإيجار بعد 7 سنوات
نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس.. تعرف علي التفاصيل
4 وفيات و22 مصابًا.. الصحة تعلن حصيلة ضحايا غرق حفار البترول
غرق حفار البترول.. بيان رسمي من قناة السويس بشأن حركة الملاحة
جثة و21 مصابًا في انقلاب سيارة عمال أعلى محور ديروط بأسيوط