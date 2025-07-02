بالصور.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في والدة الفنان هشام إسماعيل
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كتبت- نوران أسامة:
استقبل الفنان هشام إسماعيل عزاء والدته، مساء أمس الثلاثاء، بمسجد الحامدية الشاذلية في منطقة المهندسين.
وشهد العزاء حضور عدد من نجوم الفن والإعلام، كان من بينهم: المخرج خالد جلال، الفنانة سيمون، دنيا عبد العزيز، ميدو عادل، حازم إمام، سامي مغاوري، أيمن سلامة، وغيرهم.
وكان الفنان حمزة العلي أعلن خبر الوفاة عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، وكتب: "البقاء لله.. توفيت والدة أخي وصديقي الفنان هشام إسماعيل، رحمها الله وأسكنها الفردوس الأعلى."
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