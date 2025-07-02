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لهذا السبب.. كريم الحسيني يوجه الشكر لكريم محمود عبدالعزيز

11:32 ص الأربعاء 02 يوليو 2025
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    كريم محمود عبد العزيز وكريم الحسيني
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    كريم محمود عبد العزيز
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    كريم محمود عبد العزيز وزوجة كريم الحسيني
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    كريم الحسيني وكريم محمود عبد العزيز
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كتبت- سهيلة أسامة:

نشر الفنان كريم الحسيني صورًا جديدة جمعته بالفنان كريم محمود عبد العزيز، خلال زيارة الأخير له للاطمئنان على زوجته بعد إجرائها عملية جراحية.

وكتب "الحسيني" عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "لما تبقى قاعد في أمان الله وفجأة ييجي صاحبك ابن الأصول يطمن عليك ويهزر معاك شوية عشان يفُك جو ما بعد العملية، شكراً يا صاحبي كريم محمود عبدالعزيز.. ربنا يتم شفاكي على خير يا حبيبتي".

يذكر أن كريم الحسيني كانت أخر مشاركته كانت بمسلسل "اللي مالوش كبير" بطولة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي وخالد الصاوي وخالد سرحان ودينا فؤاد ودنيا عبدالعزيز وفتوح أحمد وهدى الإتربي، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.

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