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رضا البحراوي يعلن إلغاء حفلاته حدادا على أحمد عامر

11:03 ص الأربعاء 02 يوليو 2025
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    احمد عامر
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    احمد عامر
  • عرض 4 صورة
    احمد عامر
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كتب_مصطفى حمزة:

أعلن المطرب رضا البحراوي، عن إيقاف نشاطه الفني، بعد وفاة المطرب الشعبي أحمد عامر، صباح اليوم الأربعاء.

وقام رضا، عبر صفحته في موقع فيسبوك، بنشر قراره، وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون بقلوب موجوعة ومليانة حزن، بنعي أخويا وصديقي الفنان (أحمد عامر)، اللي فارقنا النهاردة وسبنا في وجع كبير ما يتوصفش".

وتابع:"وبسبب الخبر الأليم ده، تم إلغاء كل حفلاتي في الساحل الشمالي، وكمان كل الأفراح اللي كنت مرتبط بيها خلال الفترة الجاية، حداداً على روح أخويا أحمد عامر".

واضاف: "ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، ويصبرنا على فراقه،أرجو منكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

ورحل المطرب الشعبي أحمد عامر، عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء، إثر معاناته من أزمة قلبية.

وتقام صلاة الجنازة، في مسجد الحريري، بسمنود، عقب صلاة الظهر.

أحمد عامر الغاء حفلات رضا البحراوي وفاة المطرب الشعبي أحمد عامر
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