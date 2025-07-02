"احساس مش هيتكرر".. سمية الخشاب توجه رسالة لـ شيرين عبدالوهاب

كتب - معتز عباس:

وجهت الفنانة سمية الخشاب رسالة للفنانة شيرين عبدالوهاب، في ظل الأزمات التي تتعرض لها مؤخرًا.

وقالت سمية في تصريحات ببرنامج الفصول الأربعة، على قناة "الجديد": "أنا بحب شيرين أوي، وبتمنى تركز في الغناء شيرين احساس مش هيتكرر نجمة محبوبة وكل مصر والوطن العربي والعالم بيعشقها، صوت شيرين نعمة كبيرة اوى لازم تقدر وترضى، وربنا يخلي ليها وبناتها ولازم تركز وتنسى كل المشاكل والمعاناة اللي مرت بيها".

يذكر أن الفنانة سمية الخشاب شاركت في دراما رمضان 2025 بمسلسل "أم أربعة وأربعين" بطولة جومانا مراد، ميس قمر، حمد أشكناني، هدى الخطيب تأليف هبة مشاري حمادة ،إخراج المثني صبح.