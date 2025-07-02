"أتمنى ترجع أقوى".. هاني فرحات يوجه رسالة إلى شيرين عبد الوهاب

كتب - معتز عباس:

قال الموسيقار هاني فرحات، إنه بالفعل بكى يوم غناء شيرين عبدالوهاب بحفلة ليلة الدموع ، موضحا أن الله أنعم عليه بنعمة عظيمة وهي أنه ينفصل عن العالم الخارجي حينما يكون على المسرح.

وعن الانتقادات التي تعرضت لها مؤخرًا بسبب ما حدث في حفلها الغنائي بمهرجان موازين"، أكد فرحات، خلال لقائه ببرنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا ، المذاع على قناة سي بي سي تقديم الإعلاميات مها الصغير وهبة الاباصيري، إن شيرين مطربة عظيمة وعندها نعمة حب الناس"، مضيفًا: "الناس بتبقى شايفة أن شيرين زي أختهم أو فرد من الأسرة وبيخافوا عليها".



وأوضحت أن "شيرين" أنعم الله عليها بموهبة عظيمة وهي حب الناس، متابعًا: "مشفتش حد الناس بتودها زي شيرين مش بيحصل مع أي فنان، وعشان كدا احنا في انتظار عودة شيرين بكامل قوتها للمسرح مرة أخري، وهي تعلم حجم موهبتها النادرة، وديه مسؤولية كبيرة عليها ".

متابعا: "شيرين اختي واحنا صحاب وكنا جيران وأولادنا كل طفولتهم سوا، وأتمني أنها تتخطى كل شي وترجع أقوي".

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