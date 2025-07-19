حبايب قلبي.. إلهام شاهين تنشر صورًا مع شقيقتها وابنتها إلهام صفي الدين

كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة إلهام شاهين عن أحدث جلسة تصوير خضعت لها رفقة شقيقتها إيناس شاهين وابنتها إلهام صفي الدين.

ونشرت إلهام صورًا لها مع شقيقتها وابنتها، على حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، وكتبت: "حبايب قلبي.. ربنا يسعدكم ويفرح قلوبكم زي ما وجودكم في حياتي بيسعدني".

وأضافت: "بحب أغنية التتر لمسلسل على نار هاديه ولا حد يشيل عنك همك إلا اللى دمه من دمك".

يُذكر أن إلهام شاهين شاركت في الموسم الرمضاني 2025 من خلال مسلسل "سيد الناس"، من إخراج محمد سامي، وبطولة عمرو سعد، بشرى، منة فضالي، سلوى عثمان، أحمد زاهر، ملك أحمد زاهر، ونخبة من النجوم.

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