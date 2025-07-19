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بالصور.. زينة ترقص في الساحل الشمالي على أغنية "بابا" لـ عمرو دياب

08:56 م السبت 19 يوليو 2025
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  • عرض 11 صورة
    زينة رضا في حفل الساحل الشمالي (3)
  • عرض 11 صورة
    زينة رضا في حفل الساحل الشمالي (1)
  • عرض 11 صورة
    زينة رضا تتألق في الساحل الشمالي (6)
  • عرض 11 صورة
    زينة رضا تتألق في الساحل الشمالي (5)
  • عرض 11 صورة
    زينة رضا تتألق في الساحل الشمالي (4)
  • عرض 11 صورة
    زينة رضا تتألق في الساحل الشمالي (2)
  • عرض 11 صورة
    زينة رضا تتألق في الساحل الشمالي (3)
  • عرض 11 صورة
    زينة رضا تتألق في الساحل الشمالي (1)
  • عرض 11 صورة
    زينة رضا في حفل الساحل الشمالي (2)
  • عرض 11 صورة
    زينة رضا في حفل الساحل الشمالي
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كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة زينة رضا أنظار متابعيها من أحدث ظهور لها من الساحل الشمالي، خلال حضورها إحدى الحفلات.

ونشرت زينة مقطع فيديو لها عبر خاصية القصص القصيرة، وهي ترقص على أغنية "بابا" للهضبة عمرو دياب، في حفل غنائي بالساحل الشمالي.

وشاركت الفنانة زينة في مسلسل "العتاولة"، الذي عرض في دراما رمضان 2025، من بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، مي كساب، باسم سمرة، نهى عابدين، صلاح عبد الله، فريدة سيف النصر، ميمي جمال، مصطفى أبو سريع، وإخراج أحمد خالد موسى.

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زينة رضا الساحل الشمالي عمرو دياب أغنية بابا مسلسل العتاولة
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