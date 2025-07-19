بالصور.. زينة ترقص في الساحل الشمالي على أغنية "بابا" لـ عمرو دياب

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة زينة رضا أنظار متابعيها من أحدث ظهور لها من الساحل الشمالي، خلال حضورها إحدى الحفلات.

ونشرت زينة مقطع فيديو لها عبر خاصية القصص القصيرة، وهي ترقص على أغنية "بابا" للهضبة عمرو دياب، في حفل غنائي بالساحل الشمالي.

وشاركت الفنانة زينة في مسلسل "العتاولة"، الذي عرض في دراما رمضان 2025، من بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، مي كساب، باسم سمرة، نهى عابدين، صلاح عبد الله، فريدة سيف النصر، ميمي جمال، مصطفى أبو سريع، وإخراج أحمد خالد موسى.

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