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ياسمين عبدالعزيز تتألق في أحدث ظهور.. وعمرو ياسين يعلق

08:05 م السبت 19 يوليه 2025

ياسمين عبد العزيز

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كتب- معتز عباس:

كشفت الفنانة ياسمين عبد العزيز عن أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت ياسمين صورة لها عبر حسابها بموقع "انستجرام" بإطلالة صيفية من داخل سيارتها، لتنال إعجاب المخرج عمرو محمود ياسين.

وتفاعل المتابعين مع الصورة، وجاءت التعليقات، كالتالي: "يا جميل أنت يا رايق"، "أحلى وأفضل ممثلة"، "ست الحسن والجمال"، "يا حلاوتك يا قمر"، "جمال ما شاء الله عليه".

يذكر أن، ياسمين عبدالعزيز خاضت دراما رمضان 2025 بمسلسل"وتقابل حبيب".

المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، وبطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، صلاح عبدالله، بسنت شوقي، محمود عمرو ياسين، رشوان توفيق، وإخراج محمد الخبيري.

ياسمين عبدالعزيز داخل سيارتها

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ياسمين عبد العزيز انستجرام ياسمين عبد العزيز السوشيال ميديا مسلسل وتقابل حبيب
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