محمد رمضان يطرح كليب "من ضهر راجل" على "يوتيوب".. أحدث كليباته (فيديو)

كتب- هاني صابر:

طرح النجم محمد رمضان، اليوم السبت، أحدث كليباته الجديدة لأغنية "من ضهر راجل" عبر قناته على "يوتيوب".

"من ضهر راجل" تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات حازم إكس، وألحان حازم إكس وإسلام ساسو، وتوزيع إسلام ساسو، وتنفيذ شو ميديا برودكشن- محمود الشيخ، وإشراف عام محمود رمضان، ومدير مالي عبد الغني شوشة، ومن إنتاج MR1.

كما شارك بالكليب أيضا مهندس الديكور محمد مصطفى، مونتاج عمرو عاكف، برديوسر هاني الصباح، مدير تصوير أحمد بشاري، والكليب من إخراج أحمد القيعي.

وتقول بعض كلمات الأغنية :

في ناس معاك عشان مش عايزة غيرك

وناس معاك علشان مش لاقية .. غيرك

اللهم صلي عالنبي

يا ساتر استرها ومتحوجناش لغيرك

أسد أسود البلد .. وزعيم غابتهم

نكشوني عاشوا في نكد .. قليت راحتهم

الطلقة أنا اللي ضاربها .. وعارفة طريق صاحبها

أعدائي نفذ رصيدها .. طب هم فينهم

أعيش راجل من ضهر راجل

أعيش جدع من ضهر جدع

أعيش وخيري على كل راجل

قال عليا كلام مش جدع

أعيش راجل من ضهر راجل

أعيش جدع من ضهر جدع

أعيش وخيري على كل راجل

قال عليا كلام مش جدع.