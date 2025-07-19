كيف فقدت ويزو وزنها؟.. 20 صورة لنجمة مسرح مصر قبل وبعد التخسيس‎

كتب - معتز عباس:

تصدرت الفنانة "ويزو" تريند مواقع التواصل وجوجل الفترة الماضية، بعد نشرها صورًا لها، استنتج البعض أنها فقدت الكثير من وزنها، مما جعل الجمهور يتساءل السبب وراء ذلك.

وأثارت "ويزو" الجدل مؤخرًا على السوشيال ميديا، بعد حديثها في أحد المواقع عن رفضها التام إجراء أي عمليات تكميم من أجل التخسيس، قائلة: "أنا طول عمري تخينة، ومش هعمل عمليات تكميم استحالة ربنا ما يكتبها عليا، إني ما ادخلش عمليات لأن أعصابي بتتعب من البنج والعمليات".

ويحرص نجوم الفن على الظهور بشكل لافت في أعمالهم السينمائي والفنية، لذلك يقومون بممارسة التدريبات الرياضية والمواظبة عليها بشكل مستمر.

وكانت آخر مشاركات ويزو بمسلسل "سيد الناس" بطولة الفنان عمرو سعد وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

يذكر أن ويزو تشارك بأكثر من عمل فني من المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم "كابتن جاك" بطولة الفنان محمد ثروت، تأليف عمرو الطاروطي، إخراج شادي علي.

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