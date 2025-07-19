كتب-مروان الطيب:

تخوض لارا ابنة أسما حفيدة الفنان شريف منير أولى تجاربها التمثيلية بعدما ظهرت في إحدى حلقات مسلسل "كتالوج" الذي بدأ عرضه مؤخرا ويحقق نسب مشاهدة مرتفعة.

وظهرت لارا وهي تجسد شخصية طالبة، وقامت والدتها بتهنئتها والإشادة بدورها ضمن أحداث المسلسل، ونشرت صورة لها عبر خاصية الاستوري على حسابها "انستجرام" وكتبت: "دور رائع جدا جدا".

تدور أحداث مسلسل "كتالوج" حول يوسف الذي يفقد زوجته أمينة بشكل مفاجئ، فيجد نفسه وحيدًا أمام مسؤولية تربية طفليهما، وتتبدل حياته تمامًا حين يكتشف أن زوجته الراحلة تركت له عددًا من الفيديوهات التربوية، وكأنها كانت تضع بين يديه كتالوجًا لحياته من بعدها.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من محمد فراج، ريهام عبد الغفور، تارا عماد، بيومي فؤاد، تأليف أيمن وتار، إخاج وليد الحلفاوي.