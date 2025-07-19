فستان جريء بفتحة ساق.. إليسا تستعيد تألقها في حفل زفاف نجل إيلي صعب

كتب- مروان الطيب:

خضعت الفنانة إليسا لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

وكشفت الصور عن كواليس حضورها حفل زفاف نجل مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب في لبنان.

وظهرت إليسا بفستان أصفر جذاب بفتحة ساق، خطفت به الأنظار وحاز على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وكتبت إليسا على الصور: "احتفل بالحب مع العائلة وأشعر كأني في بيتي".

يذكر أن إليسا تستعد لإحياء حفل غنائي في المملكة العربية السعودية على مسرح عبادي الجوهر يوم 24 يوليو الجاري، ويشاركها الحفل الفنان وائل جسار.