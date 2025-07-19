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بالصور.. أحدث ظهور لـ سلمى أبو ضيف وزوجها من حفل زفاف نجل إيلي صعب

06:41 م السبت 19 يوليو 2025
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  • عرض 7 صورة
    الفنانة سلمى ابو ضيف
  • عرض 7 صورة
    سلمى ابو ضيف وصديقاتها
  • عرض 7 صورة
    سلمى ابو ضيف في حفل زفاف
  • عرض 7 صورة
    سلمى ابو ضيف
  • عرض 7 صورة
    سلمى ابو ضيف وزوجها ادريس
  • عرض 7 صورة
    سلمى ابو ضيف
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كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة سلمى أبو ضيف الجمهور على السوشيال ميديا، صورًا لها من ظهورها في حفل زفاف سيليو نجل المصمم إيلي صعب في لبنان رفقة زوجها إدريس.

ونشرت سلمى مجموعة صور تجمعها بزوجها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من حفل الزفاف، موجه له التهنئة.

وظهرت سلمى بإطلالة مميزة مرتدية فستان طويل، وحرصت على التقاط صورًا رومانسية رفقة زوجها.

تشارك سلمى أبو ضيف في فيلم "إذما" من بطولة أحمد داود، بسنت شوقي، حمزة دياب، جيسيكا حسام الدين، وعدد آخر من الفنانين، تأليف وإخراج الكاتب محمد صادق.

كما شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"، الذي عُرض في موسم رمضان 2024، وشاركها البطولة كل من ليلى أحمد زاهر، انتصار، أحمد الرافعي، محمد محمود، إنعام سالوسة، يوسف عمر، أحمد فهيم، إسلام إبراهيم، وفرح يوسف. المسلسل من تأليف سمر طاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل.

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