"بالمايوه".. منة فضالي تنشر جلسة تصوير على البحر

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة منة فضالي الجمهور والمتابعين أحدث جلسة تصوير خضعت لها، أثناء قضاء إجازة الصيف على البحر.

ونشرت منة صورًا جريئة مرتدية "المايوه" على البحر، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "وعلى رأي المثل طالما احنا فينا و فينا ايه اللي جابركم علينا".

وتفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "أحلى منة دي ولا ايه"، "أصلي على أصلي"، "العسل بزيادة"، "حلوة وزي القمر".

وشاركت منة فضالي في رمضان 2025 بمسلسل "سيد الناس"، بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، إنجي المقدم، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشرى، نشوى مصطفى، رنا رئيس، أحمد فهيم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، محمود قابيل، طارق النهري، وياسين السقا، جوري بكر، إنجي كيوان، وإخراج محمد سامي.

اقرأ أيضا..

بـ"ملابس جريئة".. هنا الزاهد تستعرض اطلالتين لها والجمهور يغازلها (صور)

صدقي صخر صاحب شركة إعلانات في مسلسل "كتالوج"