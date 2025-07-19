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بالفيديو..بكاء الفنان محسن منصور على الهواء لهذا السبب

06:17 م السبت 19 يوليو 2025
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    محسن منصور يحمل نعش هند زوجة نضال الشافعي
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    محسن منصور يحمل نعش زوجة نضال الشافعي
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    محسن منصور يحمل نعش هند زوجة نضال الشافعي
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    محسن منصور (2)
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    محسن منصور في فهد البطل
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    محسن منصور يحمل نعش زوجة نضال الشافعي
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    محسن منصور يحمل نعش زوجة نضال الشافعي
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    الفنان محسن منصور
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قال الفنان محسن منصور إن الفنان سليمان عيد لم يكن فقط فنان موهوب، بل كان إنسان كريم يحب الخير للجميع، وكان دائم السعي لفتح الأبواب لغيره، مؤكدا أنه صاحب "قلب أبيض" وبكى بمجرد رؤيته لصورة الراحل سليمان عيد.
وأوضح خلال استضافته في برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا على قناة سي بي سي: "في مسلسل هوجن فجأة لاقيت سليمان بيكلمني وطلب مني أروح أشارك لأن في شخصية محتاجين حد يعملها، كلمني وقالي هيجيلك تليفون علشان المسلسل وعرفني كل التفاصيل، في الحقيقة هو كان بيحب الخير لكل الناس، وكان مقتنع إننا أسباب لبعض، وكلنا لازم نساعد بعض".
وشارك الفنان محسن منصور مؤخرا في جنازة الفنان الراحل سليمان عيد وانهار في البكاء بمجرد خروج الجثمان.

محسن منصور بكاء محسن منصور سليمان عيد
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