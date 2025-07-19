بـ"ملابس جريئة".. هنا الزاهد تستعرض اطلالتين لها والجمهور يغازلها (صور)

كتب- هاني صابر:

استعرضت الفنانة هنا الزاهد، إطلالتين لها من أحدث ظهور على السوشيال ميديا.

ونشرت هنا، الصور التي ظهرت بها مرتدية ملابس جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "هنا الزاهد لا تتبع المسار التقليدي، بل تبني مسارها الخاص".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قلبي هيوقف من الحلاوة دي، باربي، تحفة يا هنا، حلوة، أجمل هنا، إيه الجمال ده، يا نهار أبيض، أناقة وجمال".

يذكر أن، آخر أعمال هنا الزاهد فيلم"ريستارت"بطولة تامر حسني، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، أحمد حسام ميدو، رانيا منصور، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.