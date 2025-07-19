صدقي صخر صاحب شركة إعلانات في مسلسل "كتالوج"

كتبت- منى الموجي:

نشر الفنان صدقي صخر صورا تجمعه مع الفنان محمد فراج، عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، وأعلن من خلالها عن عرض حلقات مسلسل كتالوج على منصة نتفليكس.

ويشارك صدقي في بطولة المسلسل ويقوم بدور تامر الصديق المقرب ليوسف (محمد فراج) وشريكه في شركة الإعلانات.

مسلسل كتالوج بطولة محمد فراج، ريهام عبدالغفور، صدقي صخر، تارا عماد، سماح أنور، بيومي فؤاد، خالد كمال، دنيا سامي، علي البيلي، ريتال عبدالعزيز، بسمة داود، تأليف أيمن وتار، إخراج وليد الحلفاوي، ومن إنتاج أحمد الجنايني.

كان صدقي صخر شارك في الموسم الرمضاني 2025 بمسلسل النص بدور الصاغ علوي، بطولة أحمد أمين، صدقي صخر، أسماء أبو اليزيد، عبدالرحمن محمد، حمزه العيلي، دنيا سامي، سامية الطرابلسي، تأليف شريف عبدالفتاح، عبدالرحمن جاويش ووجيه صبحي وإخراج حسام علي.



