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تامر حسني يُغني "الذوق العالي" مع محمد رمضان.. ويعلق: "إهداء للكينج" (فيديو)

04:07 م السبت 19 يوليو 2025

تامر حسني يُغني ''الذوق العالي'' مع محمد رمضان

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كتب- هاني صابر:

كشف النجم تامر حسني، عن فيديو يغني فيه مع النجم محمد رمضان في احدى السهرات بالساحل الشمالي، ويوجهها إهداءا للكينج محمد منير.

ونشر تامر، الفيديو، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "إهداء مني و من حبيبي محمد رمضان أغنية الذوق العالي للكينج محمد منير".

وحضر محمد رمضان احتفالية تامر حسني بالساحل الشمالي، الخاصة بألبومه الجديد "لينا معاد" الذي طرحه مؤخرا على "يوتيوب".

يذكر أن، ألبوم تامر حسني الجديد "لينا معاد" ضم 15 أغنية وهم "الأنوثة الطاغي، يا حب، حبك لو غلطة، خلونا نشوفكم ثاني، لينا ميعاد، هو ده، حبيبي تقلان، الذوق العالي، يلا يا كداب، واحشني يا ابن اللذينة، الاحتياج وحش، هيموت ويرجع، مستني إيه، حفلة تخرج من حياتي، ملكة جمال الكون".

تامر حسني الذوق العالي محمد رمضان الساحل الشمالي محمد منير
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