بعد أزمة أحمد فتوح.. عمرو وهبة: ليه لاعب دولي يخاطر بمستقبله

القاهرة- مصراوي:

علق الفنان عمرو وهبة على أزمة أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد صدور قرار بتحويله إلى التحقيق وتغريمه مليون جنيه، بسبب ظهوره في مناسبة عامة دون الحصول على إذن مسبق.

وكتب عمرو عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك "ليه ممكن لاعيب كورة دولي يهرب من معسكر فريقه، ويستخبى ويلف ويدور ويسافر، ويخاطر بمستقبله عشان يحضر حفلة للفنان راغب علامة اللي بيعمل حفلات في التجمع الخامس عادي".

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو لـ أحمد فتوح، برفقة إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، خلال وجودهما في مكان للسهر بالساحل الشمالي استضاف حفلاً للفنان راغب علامة مساء أمس.

وأعلن نادي الزمالك توقيع غرامة مالية على أحمد فتوح قدرها مليون جنيه، مع إيقاف مستحقاته وتحويله للتحقيق، بسبب ظهوره في مناسبة عامة دون الحصول على إذن مسبق.

وقبل صدور هذا البيان بساعات، كان عبدالناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، أعلن مغادرة فتوح لمعسكر الفريق الإعدادي بإذن من الجهاز الفني، نظراً لمرض عمه خلال الأيام الأخيرة.