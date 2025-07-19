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محمد رمضان يعلق على لقائه مع تامر حسني بالساحل الشمالي.. والأخير يرد (صور وفيديو)

03:30 م السبت 19 يوليو 2025
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كتب- هاني صابر:

علق النجم محمد رمضان، على اللقاء الذي جمع بينه وبين النجم تامر حسني في سهرة فنية ليلية بالساحل الشمالي أقيمت بمناسبة الاحتفال بألبوم "لينا معاد" لنجم الجيل.

ونشر رمضان، الفيديو، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "ليلة حلوة مع الناس الحلوة.. شكرا أخويا العزيز تامر حسني على هذه الليلة المدهشة".

ورد تامر حسني على تدوينته، قائلا: "مش أحلى منك يا حبيبي".

يذكر أن، محمد رمضان، طرح مؤخرا أغنية "إيه يا قلبي" على "يوتيوب"، وقبلها أغنية "عضمضم".

محمد رمضان تامر حسني الساحل الشمالي إنستجرام
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