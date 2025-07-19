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بالصور.. نانسي عجرم تستعرض إطلالتها بحفل زفاف نجل إيلي صعب

03:09 م السبت 19 يوليو 2025
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كتب- هاني صابر:


استعرضت الفنانة نانسي عجرم، إطلالتها التي ظهرت بها في حفل زفاف نجل مصمم الأزياء العالمي إيلي صعب الذي أقيم في لبنان.


ونشرت نانسي، الصور التي ظهرت فيها بفستان أنيق، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "حيث يوجد الحب.. يوجد السحر".


وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: " حلو الفستان، تجنني، تحفة، الملكة، أفضل فستان في الفرح، قمر، حليانة، جمالها".


يذكر أن، نانسي عجرم أحيت خلال الأيام الماضية، حفلًا غنائيًا في مهرجان موازين بعد غياب ٧ سنوات، والذي أقيم على مسرح النهضة بدولة المغرب.

نانسي عجرم حفل زفاف نجل إيلي صعب الفنانة نانسي عجرم
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