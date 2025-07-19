نسرين طافش تنشر صورًا من أمام الكعبة.. والجمهور: منورة بالحجاب

القاهرة- مصراوي:

شاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، صورًا جديدة، ظهرت خلالها أمام الكعبة، واكتفت بكتابة "مكة المكرمة".

وظهرت نسرين مرتدية عباءة وحجاب باللون الأبيض، وانهالت التعليقات على الصورة، من بينها "تقبل الله، ربنا يتقبل، عمرة مباركة ربي يحفظك ويحققلك كل أمنياتك وتكوني دايما ناجحة ومبسوطة، تبارك الرحمن، دخيل قلبك ما أروعك وما ألطفك منورة مكة ومكان شريف تقبل الله منك يا أميرة الأميرات وأجملهم، تقبل الله طاعتكم".

وكتب آخرون "حبيبتي ما أحلاكي بالحجاب وربي يتقبل طاعتك يا نقيّة الروح، ربنا يتقبل ويهديكي للحجاب شكلك منور بيه، بتمنى تلبسي الحجاب على طول وجهك حلو، الحجاب كتير لابقلك حبيبتي".

جدير بالذكر أن نسرين طافش عُرض لها في 2025 فيلم "الدشاش" بطولة النجم محمد سعد، ومجموعة كبيرة من الفنانين، إخراج سامح عبدالعزيز، الذي رحل عن عالمنا مؤخرًا.