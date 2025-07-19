إلهام شاهين وابنة شقيقتها تحضران حفل زفاف في لبنان (صور)

القاهرة- مصراوي:

شاركت النجمة إلهام شاهين، جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، صورًا من حفل زفاف، حضرته بصحبة ابنة شقيقتها الممثلة الشابة إلهام صفي الدين في لبنان.

وعلقت إلهام على الصور التي سيطرت عليها أجواء السعادة: "ألف مبروك لأحلى عريس وعروسة زكريا وأشلان زفافهم في أجمل مكان على جبل لبنان.. مبروك لأبو العريس الصديق العزيز الإعلامي عماد دبور وزوجته الجميلة.. ربنا يسعدكم وتفرحوا بأولادهم".

جدير بالذكر أن إلهام شاهين أطلت على جمهورها في رمضان 2025 من خلال مشاركتها في مسلسل "سيد الناس" إخراج محمد سامي، بطولة عمرو سعد، أحمد رزق، منة فضالي، إنجي المقدم، ريم مصطفى، أحمد زاهر، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، ومجموعة كبيرة من الفنانين.