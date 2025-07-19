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بـ"فستان جريء".. داليا البحيري تستمتع بإجازة الصيف أمام البحر (صور)

02:56 م السبت 19 يوليو 2025
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كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة داليا البحيري، إطلالة جريئة لها خلال استمتاعها بإجازة الصيف أمام البحر.

ونشرت داليا، الصور التي ظهرت فيها مرتدية فستان جريء، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمراية، يا جمالك، قمرين دول ولا عينيه، نجمة الكون، إيه الحلاوة والجمال ده يا فنانة".

يذكر أن داليا البحيري تنتظر عرض مسلسل "بدون مقابل" والذي يشاركها في بطولته هاني رمزي، عمرو عبدالجليل، وفاء عامر، محمد أبو داود، وتأليف حسام موسى، إخراج جمال عبدالحميد.

داليا البحيري إطلالة جريئة إنستجرام اجازة الصيف
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