بعد تصدرها التريند.. 15 معلومة عن الفنانة أسماء جلال

كتب- هاني صابر:

تصدر إسم الفنانة أسماء جلال، خلال الساعات الماضية تريند مؤشر البحث "جوجل" بسبب الأزمة الأخيرة التي وقعت بينها وبين مصفف شعرها.

وتعود أزمة أسماء جلال مع مصفف الشعر، عندما أعلن الأخير اعتزاله تصفيف شعر الفنانات خلال مقطع فيديو أوضح خلاله، قائلا: " الموضوع بدأ لما كنت بسرح لأسماء جلال شعرها عشان يبقى شكلها حلو فى الكاميرا أكتر ما هي حلوة، وبعدين سألت نفسي أنا بعمل إيه؟، وبدأت أفكر يا ترى شغلي ده حلال ولا حرام؟ وعشان كدة قررت أعتزل وأفتح براند ملابس، حاجة أتاجر فيها بالحلال".

وكشفت أسماء جلال، مؤخرا اتخاذها كافة الإجراءات القانونية ضد مصفف الشعر التائب، الذي قام بتحريم لمس شعر الفنانات، وذلك عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، كما وجهت الشكر لوزارة الداخلية على سرعة الاستجابة، وكتبت: "تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مصفف الشعر، وبشكر كل قيادات وزارة الداخلية على سرعة الاستجابة وسرعة التصرف".

ونستعرض لكم معلومات عن أسماء جلال في السطور التالية:

- عمرها 30 عاما.

- من مواليد 22 مايو عام 1995.

- الحالة الاجتماعية: سنجل

- خاضت دراما رمضان الماضي 2025 بمسلسل "أشغال شقة جدا" وجسدت فيه شخصية "ياسمين".

- تواصل حاليا تصوير فيلمها السينمائي الجديد "السلم والتعبان - لعب عيال".

- نفت في تصريحات تليفزيونية وجود علاقة عاطفية تجمعها بالفنان أمير المصري.

- عن مواصفات شريك حياتها، قالت إنه يجب أن يكون شخصا متفهما وداعما لها ومتواضعا وناجحا ولديه الشغف وأن يكون مهتما بأن يسمع لها.

- كشفت في لقاءات تليفزيونية رفضها لعروض زواج تلقتها بسبب عدم شعورها بالراحة.

- جسدت شخصية كليوباترا في مسلسل"الغرفة 207".

- وقعت ضحية ببرنامج رامز جلال الذي قدمه على شاشة "إم بي سي مصر" وهو "رامز نيفر إيند".

- يعد مسلسل "الأب الروحي" بداية انطلاقتها الحقيقة في التمثيل.

- وصل رصيدها الفني من الأعمال الفنية لـ 47 عملا.

- من أعمالها التليفزيونية، مسلسلات "ظل الرئيس"، كلبش"، "لا تطفئ الشمس"، "الأب الروحي" ، "هربانة منها" ، "كلبش" ، "نسر الصعيد" ، والجزئين الرابع والخامس من مسلسل "حكايات بنات" ، "أنصاف مجانين"، "خلي بالك من زيزي" ، "الكبير أوي 6" ، "الغرفة 207" .

- من أعمالها السينمائية، أفلام "وش في وش"، "122" ، "الحارث" ، "آل شنب"، "ولاد رزق 3"، "الفستان الأبيض" ، "اللعب مع العيال".

- لها تجربتين بالمسرح، وهما مسرحيتي "قصة حياة أمي" مع الفنان عمرو يوسف، و"ميمو" مع الفنان أحمد حلمي.