كتبت- منى الموجي:

أحيت النجمة أنغام مساء أمس الجمعة 18 يوليو، حفل افتتاح النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة على مسرح يو أرينا، وتألقت مقدمة باقة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة، وسط حفاوة استقبال الحضور.

تفاعل الجمهور مع أنغام، وطالبها بتقديم أكثر من أغنية، في مقدمتها "أكتبلك تعهد"، وحرصت هي على تبادل أطراف الحديث معهم، إذ بدت منسجمة وفي أفضل حالاتها.

ومن أبرز لقطات الحفل..

- ردد عدد من الحضور "بنحبك يا فنانة"، لتعلق هي "قولوا يا أنغام، أنا كمان بحبكم والله بحبكم، إنتوا الفرحة اللي فيا".

- طلب الجمهور من أنغام تقديم أغنية "أكتبلك تعهد"، وكان معظم المطالبين من الرجال، وعلقت أنغام "جاية جاية، تموتوا في النكد وبعدين مال الرجالة بالأغنية مش فاهمة".

- مازحت أنغام الحضور من الرجال مرة ثانية، بعد طلب السيدات لأغاني تحمل طابع بعيد عن (دراما) أغنيتها الشهيرة "أكتبلك تعهد"، قائلة "شوفوا البنات طيبين إزاي، بيطلبوا حاجات لطيفة، خليكم طيبين زيهم".

- وجهت رسالة لجمهورها، وقالت متأثرة "النهاردة أنا فرحانة بشكل تاني ومبسوطة بشكل تاني، لما الواحد بيعدي بأزمات أحيانا شغله والناس اللي بتحبه والأيام الحلوة اللي ربنا بيبعتها بتكون فرحتها مختلفة، وجودكم النهاردة وحضوركم كبير قوي في حياتي شكرا من قلبي بتدوني قوة، وأمل وحياة".

- أطل المطرب والملحن تامر عاشور، على الجمهور ليكون مفاجأة الحفل، وظهر بدون عكاز، بعد تعافيه إذ أجرى مؤخرا عملية الرباط الصليبي، وقدمته أنغام مشيرة إلى أنه من أهم الموهوبين في الغناء والتلحين "فنان شاطر قوي، ملحن شاطر وصوته حلو، وإنتوا بتحبوه، وشبهنا"، وعلقت فور صعوده على المسرح "حمد لله على سلامتك".

- وغنت أنغام مع تامر واحدة من أغانيها التي وضع هو لحنها، وهي "لوحة باهتة"، وعقب انتهاء الأغنية، علق "كل مرة ببقى فخور ومبسوط إني عملت ألحان مهمة في حياتي لفنانة كبيرة زي الفنانة أنغام".

- غنت أغنية أشكي لمين، ووجهت بعدها التحية لـ"الكينج" محمد منير.

- قدمت أنغام في الحفل، أغاني "عمري معاك، وبقالك قلب، حالة خاصة، أساميك الكتيرة، عرفها بيا، خليك معاها، كان بريء، ياريتك فاهمني، تيجي نسيب، أشكي لمين، دلوقتي أحسن، بين البينين، سيبك إنت".

- أعادت جزء من أغنيتها "عرفها بيا"، بعد تقديمها كاملة، وكذلك من "أكتبلك تعهد"، بناء على طلب الجمهور ووسط تصفيقهم الحار.

- وجهت التحية في نهاية الحفل للعازفين في الفرقة الموسيقية والمايسترو هاني فرحات، وقالت "عشرة عمري زمايلي من وإحنا عيال، بشكرهم، إنتوا فخر بالنسبالي وبالنسبة لمصر، وهندسة الصوت الشباب الحلوين، وشكرا الشركة المتحدة وقناة الحياة ومدير التصوير أحمد المرسي اللي بيصور الحفلة، وهو صاحب أعمال فنية مهمة".

وحسب بيان صادر عن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تُعد النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة الأضخم والأقوى حتى الآن، نظرًا لما تتضمنه من فعاليات ضخمة وبرنامج فني حافل يجمع نخبة من أبرز نجوم الغناء والفن في مصر والعالم العربي.

ويشهد مهرجان العلمين الجديدة هذا العام مشاركة نخبة من ألمع نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، يتقدمهم: عمرو دياب، أصالة نصري، ومحمد منير تامر حسني، تامر عاشور، رامي جمال، والمطربين الشباب: مروان بابلو، ويجز، شامي، بالإضافة إلى ليجي-سي، وفرقة كايروكي، ليقدموا سلسلة من الحفلات على مدار أكثر من أربعين يومًا.