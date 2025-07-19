"جريئة".. نادين نسيب نجيم تتألق بأحدث ظهور والجمهور يغازلها (صور)

كتب- هاني صابر:

خطفت الفنانة نادين نسيب نجيم، الأنظار إليها بإطلالة جريئة من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت نادين، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مبروك سيليو وزين".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "الملكة، أحلى حد بكل العرس، جمالك، طالعة قمر، أحلى حورية بحر، إطلالتك لا توصف، أنيقة دائما وأبدا".

وحضرت نادين نسيب نجيم أمس الجمعة، حفل زفاف نجل المصمم اللبناني إيلي صعب.

وكانت نادين نسيب نجيم، قد انفصلت مؤخرا عن خطيبها، ولديها من طليقها طفلين هما "جيوفاني وهافن".

يُذكر أن، آخر أعمال نادين نجيم كان مسلسل "2024" الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.