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أسماء جلال تتصدر التريند لهذا السبب

01:36 م السبت 19 يوليه 2025
  • عرض 24 صورة
  • عرض 24 صورة
    أسماء جلال
  • عرض 24 صورة
    أسماء جلال
  • عرض 24 صورة
    أسماء جلال
  • عرض 24 صورة
    أسماء جلال
  • عرض 24 صورة
    أسماء جلال
  • عرض 24 صورة
    أسماء جلال
  • عرض 24 صورة
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    أسماء جلال بعيد ميلادها (4)
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    عيد ميلاد أسماء جلال
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    أسماء جلال بعيد ميلادها (2)
  • عرض 24 صورة
    عيد ميلاد أسماء جلال
  • عرض 24 صورة
    اسماء جلال
  • عرض 24 صورة
    أسماء جلال
  • عرض 24 صورة
    اسماء جلال
  • عرض 24 صورة
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    أسماء جلال
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كتب- هاني صابر:

تصدرت الفنانة أسماء جلال، خلال الساعات الماضية تريند مؤشر البحث"جوجل" بسبب أزمتها مع مصفف شعرها.

وكانت أسماء جلال، كشفت عن اتخاذها كافة الإجراءات القانونية ضد مصفف الشعر التائب، الذي قام بتحريم لمس شعر الفنانات، وذلك عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، كما وجهت الشكر لوزارة الداخلية على سرعة الاستجابة، وكتبت: "تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مصفف الشعر، وبشكر كل قيادات وزارة الداخلية على سرعة الاستجابة وسرعة التصرف".

وتعود أزمة مصفف الشعر، عندما أعلن اعتزاله تصفيف شعر الفنانات خلال مقطع فيديو أوضح خلاله، قائلا: " الموضوع بدأ لما كنت بسرح لأسماء جلال شعرها عشان يبقى شكلها حلو فى الكاميرا أكتر ما هي حلوة، وبعدين سألت نفسي أنا بعمل إيه؟، وبدأت أفكر يا ترى شغلي ده حلال ولا حرام؟ وعشان كدة قررت أعتزل وأفتح براند ملابس، حاجة أتاجر فيها بالحلال".

وكانت آخر مشاركات أسماء جلال في الدراما التلفزيونية بمسلسل "أشغال شقة جدا" بطولة الفنان هشام ماجد وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

أسماء جلال فيسبوك وزارة الداخلية
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