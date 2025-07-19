بينهم "إليسا والحلاني ونانسي".. نجوم الفن بحفل زفاف نجل إيلي صعب (صور)

كتب- هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على حضور حفل زفاف سيليو إيلي نجل المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، الذي أقيم في كنيسة بكركي شمال لبنان.

وكان من بين النجوم الذين حضروا حفل الزفاف، إليسا ووائل كفوري وعاصي الحلاني وسيرين عبدالنور وماريتا ودانا الحلاني ووالدتهما كوليت الحلاني، وبلقيس، وناني عجرم، والممثلة التركية هاندا أرتشيل.

كما حضر أيضا حفل زفاف سيليو إيلي وزين قطامي، كل من نادين نسيب نجيم، جيسيكا عازار، كارن وازن، وغيرهم من الشخصيات العامة والإعلاميين.