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بينهم "إليسا والحلاني ونانسي".. نجوم الفن بحفل زفاف نجل إيلي صعب (صور)

12:44 م السبت 19 يوليه 2025
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    بلقيس
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    عاصي الحلاني
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    عاصي الحلاني يغني
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    نادين نسيب نجيم
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    نانسي عجرم 5
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    سيرين عبدالنور
  • عرض 16 صورة
    نانسي عجرم تغني بحفل زفاف نجل ايلي صعب
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    نانسي عجرم 3
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    نجل إيلي صعب مع عروسته (1)
  • عرض 16 صورة
    نجل إيلي صعب مع عروسته (2)
  • عرض 16 صورة
    نجل إيلي صعب مع عروسته (3)
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    نانسي عجرم
  • عرض 16 صورة
    هاندا ارتشيل
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    نانسي عجرم 7
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    نجل إيلي صعب مع عروسته (4)
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كتب- هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على حضور حفل زفاف سيليو إيلي نجل المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، الذي أقيم في كنيسة بكركي شمال لبنان.

وكان من بين النجوم الذين حضروا حفل الزفاف، إليسا ووائل كفوري وعاصي الحلاني وسيرين عبدالنور وماريتا ودانا الحلاني ووالدتهما كوليت الحلاني، وبلقيس، وناني عجرم، والممثلة التركية هاندا أرتشيل.

كما حضر أيضا حفل زفاف سيليو إيلي وزين قطامي، كل من نادين نسيب نجيم، جيسيكا عازار، كارن وازن، وغيرهم من الشخصيات العامة والإعلاميين.

نجوم الفن حفل زفاف سيليو إيلي إيلي صعب إليسا وائل كفوري عاصي الحلاني سيرين عبدالنور
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