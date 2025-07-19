كتب- هاني صابر:



أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، عن اختيار النجمة الكبيرة ليلى علوي لتكون نجمة الدورة 41 والتي تنطلق فعالياتها خلال الفترة من 2 إلى 6 أكتوبر 2025 بمدينة الإسكندرية.



يأتي هذا التكريم تقديرا لمسيرتها الفنية الطويلة التي تعد واحدة من أبرز وأهم المسيرات في تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث استطاعت ليلى علوي أن تترك بصمة مميزة عبر أدوار متنوعة بين الكلاسيكي والاجتماعي والرومانسي والكوميدي وقدمت عبر مشوارها أعمالا أصبحت علامات بارزة في ذاكرة الفن المصري.



وقدمت "علوي" مجموعة من الأفلام المهمة أبرزها المصير وخرج ولم يعد للمخرج محمد خان ويا دنيا يا غرامي وحب البنات وألوان السما السبعة إلى جانب تميزها في الدراما التلفزيونية بأعمال خالدة مثل الجدران الدافئة ،بنات الأصول، ألف ليلة وليلة، العائلة، التوأم حديث الصباح والمساء، تعالى نحلم ببكرة، بنت من شبرا ، لحظات حرجة ،حكايات وبنعيشها ،الشوارع الخلفية، نابليون والمحروسة ،فرح ليلى شمس، هي ودافنشي، زي القمر ،منورة بأهلها دنيا تانية، والعديد من الأعمال الاجتماعية والإنسانية التي أكدت فيها قدرتها الاستثنائية على تجسيد مختلف الأدوار ببراعة وحضور قوي.



وتشهد الدورة 41 من المهرجان احتفالية كبرى بتكريم ليلى علوي حيث يتم إصدار كتاب خاص عن مشوارها الفني وعرض مجموعة من أبرز أفلامها وتنظيم ندوة مفتوحة بحضورها لمناقشة تجربتها ومسيرتها أمام جمهور ومحبي السينما.