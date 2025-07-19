إعلان

أحدث ظهور لـ ليلى أحمد زاهر.. والجمهور:"احلويتي بعد الجواز"

12:04 م السبت 19 يوليه 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    ليلى أحمد زاهر (2)
  • عرض 3 صورة
    ليلى أحمد زاهر (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة أنيقة لها من أحدث ظهور لها.

ونشرت ليلى، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "ما شاء الله، زي القمر، إيه الجمال ده، احلويتي بعد الجواز، إيه القمر، جميل".

جدير بالذكر أن ليلى زاهر شاركت في السباق الرمضاني لعام 2024 بمسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" بطولة سلمى أبو ضيف، محمد محمود، انتصار، أحمد فهيم، إخراج ياسمين أحمد كامل.

واحتفلت "ليلى" في شهر أبريل الماضي بزفافها على الفنان هشام جمال، وشهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني.

ليلى أحمد زاهر إطلالة أنيقة إنستجرام هاني صابر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تنظيم الاتصالات يقر تعويضا إضافيا لمستخدمي الإنترنت.. يصل إلى 50% من الباقة