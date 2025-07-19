أحدث ظهور لـ ليلى أحمد زاهر.. والجمهور:"احلويتي بعد الجواز"

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة أنيقة لها من أحدث ظهور لها.

ونشرت ليلى، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "ما شاء الله، زي القمر، إيه الجمال ده، احلويتي بعد الجواز، إيه القمر، جميل".

جدير بالذكر أن ليلى زاهر شاركت في السباق الرمضاني لعام 2024 بمسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" بطولة سلمى أبو ضيف، محمد محمود، انتصار، أحمد فهيم، إخراج ياسمين أحمد كامل.

واحتفلت "ليلى" في شهر أبريل الماضي بزفافها على الفنان هشام جمال، وشهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني.