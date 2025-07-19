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بإطلالة جريئة.. أحدث ظهور لـ ميرنا نور الدين والجمهور يعلق (صور)

11:30 ص السبت 19 يوليه 2025
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كتب- هاني صابر:


شاركت الفنانة ميرنا نور الدين، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة جريئة من أحدث ظهور لها.


ونشرت ميرنا، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.


وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر، أحلى واحدة، جمالك يا فنانة، الحلويات، عسل أوي".


يذكر أن، آخر أعمال ميرنا نورالدين مسلسل "فهد البطل" الذي عرض في موسم دراما رمضان 2025، وشارك في بطولته أحمد العوضي، كارولين عزمي، أحمد عبدالعزيز، محمود البزاوي، عصام السقا، وآخرين، وإخراج محمد عبدالسلام.

ميرنا نورالدين الفنانة ميرنا نور الدين إطلالة ميرنا نور الدين
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