في 3 أيام.. إيرادات "الشاطر" تقترب من 12 مليون جنيه

كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي، يوم الأربعاء الموافق 16 يوليو الجاري، فيلم الشاطر، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر، في موسم صيف 2025.

وحقق الفيلم أمس الجمعة 18 يوليو، إيرادا بلغ 5 ملايين و114 ألفا و893 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه في ثلاثة أيام 11 مليونا و724 ألفا و879 جنيها.

"الشاطر" تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، بطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، مصطفى غريب، أحمد عصام السيد، محمد القس، عادل كرم، وبمشاركة عدد كبير من ضيوف الشرف، إخراج أحمد الجندي، وتدور أحداثه في إطار من الأكشن والكوميديا.

جدير بالذكر أن هنا الزاهد يُعرض لها في نفس الموسم فيلم "ريستارت" مع الفنان تامر حسني، كما شاركت كضيف شرف في فيلم "المشروع X" بطولة النجم كريم عبدالعزيز.







